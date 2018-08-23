إيران تكشف سر المقاتلة 'كوثر'

خاص بـ "موقع الحرة"/ كريم مجدي

يبدو أن السلطات الإيرانية اضطرت إلى تسريب حقيقة المقاتلة "كوثر" بعد أيام من انتشار فرضية خداع الجيش الإيراني للعالم.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، في نسختها الفارسية، إن "المقاتلة كوثر في الحقيقة هي تطوير لنفس تصميم الـ F-5، على يد وزارة الدفاع الإيرانية".

وكانت تقارير صحافية عدة قد شككت عقب إزاحة الستار عن "كوثر" الثلاثاء، في مزاعم طهران إنتاج مقاتلة جديدة، وفي مصداقية الصناعات العسكرية الإيرانية التي تمتلك تاريخا حافلا من الترويج لإنجازات وهمية.

وفي حين اعترفت النسخة الفارسية من تسنيم بأن "كوثر" ما هي إلا نسخة مطورة من الـ F-5، فإن النسخة العربية من الوكالة لم تشر إلى أي صلة بين "كوثر" والمقاتلة الأميركية.

ويزعم تقرير وكالة تسنيم بأن تصميم كوثر يختلف عن F-5 من حيث المحرك، إذ تم تركيب محرك جديد لكوثر اسمه "أوج"، بالإضافة إلى تحديث الأجهزة الرادارية ومعدات قمرة القيادة.

واشترت إيران نحو 200 مقاتلة أميركية من طراز F-5A و F-5B في سبعينيات القرن الماضي خلال حكم الشاه، إلا أن الطائرة خرجت من الخدمة في العديد من الدول نظرا لقدمها.