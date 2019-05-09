منع بيكهام من القيادة ستة أشهر

أصدرت محكمة إنكليزية الخميس قرارا بمنع النجم السابق لكرة القدم ديفيد بيكهام من القيادة ستة أشهر، لإدانته باستخدام هاتفه النقال أثناء تواجده خلف مقود سيارته.

وسبق للنجم السابق للمنتخب الوطني ونادي مانشستر يونايتد، أن أقر بارتكاب هذه المخالفة بعدما رصده أحد المارة خلال قيادته سيارته من طراز بنتلي في أحد شوارع لندن في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقضت محكمة بروملي في جنوب لندن الخميس بمعاقبة بيكهام (44 عاما) بخصم ست نقاط من رصيد رخصة القيادة العائدة له، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 750 جنيه أسترلينيا (868 يورو)، فضلا عن دفع تكاليف الإجراءات القضائية.

وحضر بيكهام جلسة النطق بالحكم، واكتفى بذكر اسمه الكامل وتاريخ ولادته وعنوان إقامته.

وأوضحت القاضية كاثرين مور أن بيكهام كان قد تلقى في مراحل سابقة عقوبة حسم ست نقاط من رصيد الرخصة، ما جعله يصل إلى الحد الأقصى المسموح به (12 نقطة)، ما يتطلب بالتالي منعه من القيادة.

وأوضح محامي الادعاء ماثيو سبرات أن أحد المارة التقط صورة لبيكهام وهو يستخدم هاتفه أثناء تحرك سيارته.