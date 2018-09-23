حكم جديد بالمؤبد على مرشد الإخوان

قضت محكمة مصرية الأحد بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و65 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث العدوة".

وقال عبد المنعم عبد المقصود المحامي في فريق الدفاع عن المتهمين إن محكمة جنايات المنيا "حكمت بالسجن المؤبد على 66 متهما وبرأت 288 آخرين".

والحكم المؤبد في مصر يوازي السجن 25 عاما.

وتعود أحداث القضية والتي يحاكم فيها نحو 700 متهم إلى عام 2013 عندما نظم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي مظاهرات في مركز العدوة بمحافظة المنيا (265 كلم جنوب القاهرة) عقب فض قوات الأمن اعتصامات الإسلاميين في القاهرة.

وحكم الأحد ليس المؤبد الوحيد الذي صدر ضد مرشد الإخوان، الجماعة التي أدرجتها السلطات المصرية على قائمة المنظمات الإرهابية في نهاية 2013.

وهناك أكثر من خمسة أحكام بالسجن المؤبد أصدرتها المحاكم المصرية بينها ثلاثة أحكام نهائية، بحق بديع الذي يحاكم في 35 قضية على الأقل.