حكم جديد بحق مرشد الإخوان في مصر

قضت محكمة مصرية في حكم نهائي جديد الأحد بالسجن 10 سنوات على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في قضية تتصل بأحداث عنف جرت في محافظة بني سويف جنوب مصر.

وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي بديع لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا الحكم، يرفع مجموع الأحكام النهائية التي صدرت في حق موكله إلى 85 عاما، فيما لا يزال المرشد يحاكم في عدد من القضايا بينها محاكمات عسكرية.

وأضاف عبد المقصود أن "38 آخرين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بدلا من 15 عاما"، في القضية نفسها.

وكانت محكمة جنايات بني سويف قضت في أيلول/سبتمبر 2017 بالسجن المؤبد لبديع و15 آخرين من قادة الجماعة، كما قضت بالسجن 15 عاما على 77 متهما في القضية التي ضمت 94 متهما، مثل منهم 39 شخصا بينهم المرشد.

وواجه المتهمون اتهامات بإشعال النيران عمدا في قسم شرطة ومحكمة ومقر شهر عقاري في بني سويف يوم 14 آب/أغسطس 2013 تزامنا مع فض قوات الأمن اعتصام الإسلاميين بميدان رابعة العدوية في القاهرة والذي أسفر عن مقتل مئات من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي.