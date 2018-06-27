Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

الحكم على منفذ هجوم القنصلية الأميركية في بنغازي

جانب من مبنى القنصلية الأميركية في بنغازي بعد الهجوم الذي تعرضت له في 2012

قالت وزارة العدل الأميركية إن حكما بالسجن لمدة 22 عاما صدر الأربعاء بحق مدبر الهجوم الدامي على المجمعات الدبلوماسية الأميركية في بنغازي في ليبيا في 2012.

وأظهرت الأدلة الحكومية أن الليبي أحمد أبو ختالة قاد مجموعة مسلحة متطرفة اسمها "أبو عبيدة بن الجراح"، نفذت هجوم بنغازي في 11 أيلول/ سبتمبر 2012.

وكانت هيئة محلفين أميركية أدانت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أبو ختالة في أربع تهم تتعلق بالإرهاب.

وأسفر الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأميركي في بنغازي في حينه عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين.

Back to top
XS
SM
MD
LG