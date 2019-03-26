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حكم قضائي أميركي لصالح السودان

المدمرة الأميركية يو إس إس كول

منعت المحكمة الأميركية العليا الثلاثاء البحارة الأميركيين الذين أصيبوا في تفجير المدمرة الأميركية يو إس إس كول على يد تنظيم القاعدة في عام 2000 من الحصول على 314.7 مليون دولار تعويضات من حكومة السودان لدورها المزعوم في الهجوم.

وبغالبية ثمانية قضاة مقابل واحد ألغت المحكمة قرارا لمحكمة أدنى درجة كان يتيح للبحارة الحصول على التعويضات من بنوك تضم أرصدة سودانية.

ويمثل القرار الجديد انتصارا للسودان الذي نفى تقديم أي دعم لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجوم على المدمرة قبالة سواحل اليمن.

وأيدت إدارة الرئيس دونالد ترامب السودان في القضية.

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