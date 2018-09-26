حكومة الوفاق الليبية تعلن وقف إطلاق النار في طرابلس

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأسرة الدولية، الأربعاء توقيع اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الفصائل المتحاربة في جنوب العاصمة طرابلس.

وأفادت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في بيان بأن هذا الاتفاق الذي سبقه وقف المعارك الثلاثاء، وُقع بين ممثلي مدينتي طرابلس وترهونة (غرب) اللتين تتحدر منهما المجموعات المسلحة الرئيسية المتناحرة.

وكانت اشتباكات قد دارت بين اللواء السابع من بلدة ترهونة الواقعة على بعد 65 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس من ناحية، وكتيبتا "ثوار طرابلس" و"النواصي" من جهة أخرى، وهما أكبر جماعتين مسلحتين في العاصمة.

وتدير حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة وجماعات مسلحة، طرابلس وغرب ليبيا بينما تسيطر على الشرق حكومة منافسة في البلد الذي يشهد حالة انقسام منذ إطاحة معمر القذافي عام 2011.