حكومة الوفاق الليبية توقف مؤقتا رحلات جوية إلى دول عربية

أوقفت حكومة الوفاق الليبية الخميس الرحلات إلى مصر والأردن والسعودية والسودان بشكل مؤقت، وذلك بعد إجبار السلطات الموازية في شرق ليبيا طائرة كانت متجهة من مصراتة إلى الأردن على الهبوط بمطار بنينا في الذهاب والإياب.

وقال هشام أبو الشكيوات وكيل وزارة المواصلات في حكومة الوفاق، في تصريح لقناة الحرة، إن هذا الإجراء سيستمر إلى حين التنسيق مع السلطات المصرية حول تغيير مسار الطائرات الليبية المتجهة شرقا لتمر من البحر الأبيض المتوسط.

وكانت قوات حكومة الوفاق قد أعلنت الخميس أن الحكومة المؤقتة الموازية، والتي تسيطر على شرق ليبيا، قد أجبرت طائرة الخطوط الليبية المتجهة إلى عمان على الهبوط في مطار بنينا في ضواحي مدينة بنغازي شرق ليبيا، بعد إقلاعها من مطار مصراتة متجهة شرقا.

وجاء ذلك بعد قرار مصلحة الطيران في شرق ليبيا الصادر الأربعاء والقاضي بإعادة هبوط الطائرات التي تقلع من مطاري مصراتة ومعيتيقة الواقعين تحت سلطة حكومة الوفاق، والتي تستخدم أجواء الشرق الليبي في مطار بنينا خلال الرحلات المتوجهة إلى مصر والأردن والسعودية والسودان.

وتوقف مطار معيتيقة وهو المطار المدني الوحيد في طرابلس عن استقبال رحلات منذ بداية سبتمبر بعد تعرضه لضربات جوية وقصف رغم إعلان المسؤولين بأنه سيتم إعادة فتحه قريبا. وجرى تحويل الرحلات من معيتيقة إلى مصراتة.