"الوفاق" ترحب بقرار مجلس الأمن.. وقوات حفتر "تُسقط" طائرات مسيرة

مراسل الحرة

رحبت حكومة الوفاق الوطني الليبية بما جاء في قرار مجلس الأمن بخصوص تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، فيما أعلنت القوات التابعة لخليفة حفتر أسقاط ثلاث طائرات مسيرة تابعة للقوات الحكومية في بلدة الجفرة

وفي سياق قرار مجلس الأمن، قالت الحكومة إنها ترحب بتأكيده على أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية في ليبيا وعلى ضرورة وقف الدول الأعضاء عن دعم المؤسسات الموازية في البلاد والاتصال بها خارج الاتفاق السياسي.

وأكدت الحكومة في بيان في وقت متأخر مساء الخميس على "استمرار العمل الجاد بالتعاون مع الخبرات الدولية لتوحيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية وتطبيق الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي".

وشددت الحكومة على ضرورة توقف ما وصفته" بالاعتداء على العاصمة الليبية والمدن الأخرى وتطبيق العقوبات والجزاءات الدولية تجاه قائد القوات المهاجمة خليفة حفتر ووضعه على قائمة العقوبات" جراء "ما ارتكبه من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية" في العديد من المدن الليبية خلال السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن الطرف المعتدي قام بما وصفته "بمحاولة فاشلة للانقلاب على الشرعية وتقويض العملية السياسية التي دعت إليها بعثة الأمم المتحدة في الرابع عشر من شهر أبريل الماضي سعيا لترسيخ حكم الفرد العسكري، ولذلك فإنه لا يمكن اعتباره شريكا موثوقا في أي سلام قادم".

وأكدت الحكومة أنها تملك العزم والإرادة لاستكمال مشروعها لبناء وتفعيل قوات عسكرية وأمنية محترفة ومدربة تحت السلطة المدنية وبالاستعانة بالخبرات الدولية المختصة في هذا المجال.

وجددت تأكيدها على دعم بعثة الأمم المتحدة في مقترح إجراء تدقيق ومراجعة في ما يتعلق باحتياطيات مصرف ليبيا المركزي ومصروفاته.

واعتبرت حكومة الوفاق أن الاعتراف الدولي جاء تتويجا لجهود قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق والقوات المساندة له، بالإضافة إلى جهود الدبلوماسية الليبية التي تسعى للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون والتداول السلمي على السلطة.

الوضع الميداني

وأفارد مراسل الحرة بأن مكتب الإعلام التابع لـ"الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر أعلن أن مقاتلات سلاح الجو التابعة له استهدفت رتلا مكونا من 19 آلية مسلحة في مدينة سرت كانت تتحشد لتنفيذ عمليات تستهدف من خلالها وحدات الجيش.

وأكدت القيادة العامة لجيش حفتر أن "كل منطقة العمليات تحت مراقبة دقيقة وتخضع لسيطرة القوات الجوية وأن أي تجمع أو تحرك مشبوه يُعتبر هدفا مشروعا لمقاتلات السلاح الجوي".

وأعلنت قوات حفتر دفع تعزيزات من اللواء 106، وكتيبة طارق بن زياد المقاتلة إلى عدد من المواقع الموكلة إليها.

وأعلن المكتب الإعلامي أيضا أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وقال إن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بلدة الجفرة هي لتدمير الطائرات في شمال الجفرة.

وبحسب بيان سابق في الساعات الأولى من صباح الجمعة قال الجيش إن الطائرة الأولى أقلعت من قاعدة مصراتة الجوية غرب ليبيا وحاولت استهداف قاعدة الجفرة التي يسيطر عليها الجيش وسط البلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الهجوم الذي "نفذته الطائرة التركية" لم يتسبب في أي أذى.

ولم تصدر قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أي رد حول بيان جيش حفتر، حتى الآن.