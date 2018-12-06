حكومة اليمن تطالب بانسحاب الحوثيين من الحديدة

طالبت الحكومة اليمنية الخميس بانسحاب كامل للحوثيين من مدينة الحديدة في غرب البلاد، وذلك قبل ساعتين من بدء محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة في السويد.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، بالحكومة المعترف بها دوليا، عبر "تويتر" إن الوزير خالد اليماني "طالب بخروج الميليشيات الانقلابية من الساحل الغربي بالكامل، وتسليم المنطقة للحكومة الشرعية"، في إشارة إلى مدينة الحديدة ومينائها الذي يشكل شريان حياة رئيسيا لملايين اليمنيين.

ومن جانبه هدد المسؤول السياسي لدى المتمردين محمد علي الحوثي بإغلاق مطار صنعاء أمام طائرات الأمم المتحدة في حال عدم توصل المحادثات إلى قرار بفتح المطار أمام الطيران المدني.

وكتب الحوثي على حسابه بـ "تويتر": "إذا لم يتم فتح مطار العاصمة اليمنية للشعب اليمني في مشاورات جولة السويد، فأدعو المجلس السياسي والحكومة إلى إغلاق المطار أمام جميع الطيران".

وبدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدد المجاعة نحو 14 مليونا من سكان البلاد.

وتنظم الأمم المتحدة جولة محادثات في السويد في محاولة لإيجاد حل للنزاع. ولم تعلن عن موعد المفاوضات إلا أمس بعد التأكد من وصول الوفدين المفاوضين الى السويد، بسبب محاولات سابقا فاشلة في جمع أطراف النزاع.