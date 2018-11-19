الحكومة اليمنية تشارك بمحادثات السويد

أعلنت الحكومة اليمنية الاثنين رسميا مشاركتها في محادثات السلام التي تسعى الأمم المتحدة لعقدها في السويد خلال الأسابيع المقبلة لإنهاء النزاع في البلد الغارق في حرب مدمرة منذ سنوات.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن الحكومة أكدت في رسالة وجهتها إلى مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث أنها سترسل وفدا لتمثيلها في المفاوضات.

ودعت الحكومة المعترف بها دوليا، في رسالتها إلى "الضغط على المليشيات الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية والحضور إلى المشاورات من دون قيد أو شرط"، مطالبة باتخاذ "موقف حازم من أي تعطيل قد تقوم به المليشيات لتأخير أو عدم حضور المشاورات في موعدها المحدد".

ويسعى غريفيث إلى عقد محادثات سلام جديدة في السويد بدعم من دول كبرى في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وكان المبعوث الأممي أعلن الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي أن الحكومة اليمنية والحوثيين أظهروا "التزاما متجددا" بالعمل على حل سياسي وقدموا "ضمانات مؤكدة" بأنهم سيشاركون في المحادثات.

وفشلت جولة المحادثات الأخيرة في أيلول/سبتمبر الماضي في الانعقاد في جنيف بسبب عدم حضور الحوثيين الذين طالبوا بضمانات بالعودة إلى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم ونقل جرحى على متن الطائرة التي كانت ستقلهم.

لكن غريفيث أشار إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن وافق على "ترتيبات لوجستية" لتمهيد الطريق أمام المحادثات، بما في ذلك عمليات الإجلاء الطبي من صنعاء كما أعلن أن التوصل إلى اتفاق لتبادل السجناء بات قريبا.

واقترح المبعوث الأممي أيضا السفر مع وفد الحوثيين إلى السويد "إذا (كان) ذلك ضروريا".

وجاء تأكيد الحكومة اليمنية على مشاركتها في المفاوضات في وقت دعا القيادي رفيع المستوى في صفوف الحوثيين محمد علي الحوثي إلى وقف إطلاق الصواريخ ضد السعودية وتعليق جميع العمليات العسكرية، بهدف دعم جهود الأمم المتحدة.