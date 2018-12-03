حكومة هادي توقع اتفاق الإفراج عن المعتقلين

أكد خالد اليماني وزير الخارجية في حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الاثنين، أن ممثلها في ملف الأسرى والمعتقلين وقع على اتفاق إطلاق سراح الأسرى و المعتقلين و المختطفين.

وكان الاتفاق قد تم التوصل إليه في المشاورات التي قادها المبعوث الأممي مارتن غريفيث مع جميع الأطراف اليمنية ضمن إجراءات بناء الثقة الممهدة لمفاوضات السلام اليمنية.

وكان الحوثيون قد أعلنوا قبل أيام عن توقيعهم على هذا الاتفاق .

وأشار اليماني إلى أنه سيتم استكمال النقاش حول إتمام تنفيذ الاتفاق خلال المشاورات المقبلة في السويد، متمنيا أن لا يشهد هذا الملف الإنساني أي عراقيل في تنفيذه من قبل الحوثيين.

وأقلعت مساء الاثنين طائرة تابعة للأمم المتحدة من صنعاء متجهة إلى مسقط وعلى متنها جرحى من الحوثيين، حسب ما أعلن مصدر ملاحي في مطار صنعاء.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد أعلن الأحد أن 50 عنصرا من جرحى المقاتلين الحوثيين سيتم نقلهم إلى مسقط لتلقي العلاج، في "إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد".

ومن المتوقع أن يسافر ممثلون عن حركة الحوثيين إلى السويد لحضور محادثات السلام التي ستنعقد في وقت قريب بعد أن سمح التحالف الذي تقوده الرياض بنقل جرحى من الحوثيين للعلاج.