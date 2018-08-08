صور.. حلا شيحا تخلع الحجاب وتعود للتمثيل مجددا

تداولت وسائل إعلام مصرية أنباء عن خلع الفنانة المصرية حلا شيحا الحجاب وعودتها للتمثيل.

ونشرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية صورة حلا شيحا بعد خلعها الحجاب، مرفقة ببيان صحفي يؤكد عودتها للتمثيل.

كما أكدت الفنانة هنا شيحا لموقع "مصراوي" خبر عودة شقيقتها المعتزلة للتمثيل، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وقالت شيحا في البيان المنسوب إليها إنها تشتاق للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية، الأمر الذي شجعها عليه زوجها.

وكان آخر عمل فني لشيحا هو فيلم "كامل الأوصاف" الذي أنتج في عام 2006، قبل أن تعتزل وتبتعد عن الأضواء بعد ارتدائها النقاب.

وكانت شيحا قد شوهدت منذ فترة تتجول في أحد أحياء القاهرة غير مرتدية النقاب.

واحتل هاشتاغ #حلا_شيحا مركزا متقدما الأربعاء بين الوسوم الأعلى تداولا في مصر عبر تويتر.