حليف بارز لترامب يعترف بربط المساعدات لأوكرانيا بالتحقيق بشأن بايدن

اعترف غوردون سوندلاند سفير واشنطن في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنه أبلغ مسؤولا أوكرانيا بأن المساعدات العسكرية لبلاده تعتمد على قيام كييف بفتح تحقيق بشأن خصمه الديموقراطي جو بايدن.

وأقر سوندلاند، وهو حليف للرئيس دونالد ترامب، أنه أبلغ مستشارا بارزا للرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بأنه من غير المرجح منح كييف المساعدات العسكرية الأميركية إلا بعد أن توضح أنها ستحقق مع بايدن وعلاقات ابنه مع شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة.

وصوت مجلس النواب، الأسبوع الماضي بأغلبية 232 صوتا مقابل 196 صوتا لإطلاق عملية العزل وفتح التحقيق رسميا.

ويتهم الديموقراطيون ترامب باستغلال نفوذه لأغراض شخصية في الاتصال الذي طلب فيه من نظيره الأوكراني إجراء تحقيقات حول المرشّح الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل جو بايدن وابنه هانتر الذي كان عضو مجلس إدارة "بوريسما".