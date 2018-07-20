حل لغز التابوت الأسود

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري الخميس إن التابوت الأسود الذي يُعتقد أنه يعود للعصر البطلمي، ويزن نحو 30 طنا ليس للإسكندر الأكبر أو الملوك البطالمة أو الأباطرة الرومان.

وأعلن المسؤول العثور على مدفن جماعي لثلاثة أشخاص من أسرة واحدة داخل التابوت، الذي عثر عليه مؤخرا صاحب عقار في منطقة سيدي جابر في الإسكندرية.

وكان الرجل قد عثر على التابوت الضخم أسفل أساسات العقار أثناء عملية هدم وإعادة إنشاء المبنى وأبلغ السلطات المعنية التي تحرت الأمر. واستعانت وزارة الآثار بمحافظة الأقصر في جنوب مصر لإزاحة غطاء التابوت.

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وقال حينها مسؤولون في وزارة الآثار إن التابوت يعود للعصر البطلمي الذي بدأ بوفاة الإسكندر الأكبر في عام 323 قبل الميلاد، وتقسيم القادة العسكريين اليونانيين لامبراطوريته، حيث وقعت مصر تحت يد حكم القائد بطليموس الذي ورث حكمها لأولاده.

وانتهى عصر البطالمة بوفاة الملكة كليوباترا، التي ماتت عام 32 قبل الميلاد بالتزامن مع احتلال الرومان لمصر.