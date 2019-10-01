حمدوك للحرة: أسعى لتغيير حياة السودانيين

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في حوار خاص مع قناة "الحرة" إن حكومته ستسعى إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف أنه يسعى إلى إحداث تغيير في حياة الشعب السوداني بشكل حقيقي في الاقتصاد والسلام، واستقطاب الدعم للاستثمار في السودان.

وأكد حمدوك حرص بلاده على احترام حرية الأديان، وقال إن "السودان بلد متعدد الأديان والأعراق.. نطمح بعد التغيير في خلق سودان متسامح" وإنشاء "مشروع وطني" يتوافق عليه كل السودانيين في كيفية حكم السودان.

الحركات المسلحة

وأعلن حمدوك في حواره مع قناة "الحرة" أن أولى جلسات التفاوض مع الحركات المسلحة ستبدأ في الـ14 من أكتوبر الجاري، معربا عن تفاؤله في الوصول إلى نتائج.

وأضاف في الحوار الذي أجري في العاصمة الفرنسية باريس أن الحكومة السودانية تملك خطة وخريطة طريق سيتم بموجبها بدء أولى جولات التفاوض في جوبا.​

والتقى حمدوك في فرنسا رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور بترتيب مباشر من الحكومة الفرنسية.

وقال حمدوك إن اللقاء "استمر ثلاث ساعات وكان مثمرا، وأتاح الفرصة لمعالجة ومناقشة العديد من جذور الأزمة السودانية كالحرب والمواطنة والهوية".

وأعرب حمدوك عن تفاؤله بالتوصل إلى نتائج إيجابية قبل نهاية الستة أشهر التي حددتها الوثيقة الدستورية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام.

وفي نهاية ديسمبر الماضي شهد السودان ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد ثلاثة عقود.

ثم تولى مجلس عسكري السلطة في البلاد. وفي أغسطس الماضي توصل المجلس العسكري وحراك المدنيين بقيادة قوى الحرية والتغيير إلى اتفاق تشكل بموجبه مجلس سيادة مشترك، ومجلس وزراء بقيادة حمدوك.

ومنذ توليه السلطة تعهد حمدوك بأن يعطي أولوية لإنهاء الحرب ودعم الاقتصاد في البلاد.