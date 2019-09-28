حمدوك يأمل في اتفاق "قريبا جدا" لرفع السودان من قائمة واشنطن للإرهاب

قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك الجمعة إنه أجرى محادثات مفيدة مع مسؤولين أميركيين أثناء وجوده في الأمم المتحدة هذا الأسبوع وعبر عن أمله في أن تتوصل الخرطوم "قريبا جدا" إلى اتفاق لرفع اسم السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وقال حمدوك للصحفيين خلال فعالية: "السودان الجديد الذي يتبنى الحكم الرشيد والديمقراطية لا يشكل تهديدا لأي بلد في العالم".

كان مسؤول أميركي رفيع المستوى قد قال في أغسطس إن واشنطن ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل العمليات الإنسانية قبل موافقتها على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأدى مجلس سيادي غالبيته من المدنيين، اليمين الدستورية الشهر الماضي بموجب اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم وممثلي حركة الاحتجاج، وتضمن "الإعلان الدستوري" فترة انتقالية من ثلاث سنوات.