إعلان الحكومة الجديدة.. النساء العنوان الأبرز في سودان ما بعد البشير

كشف رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في مؤتمر صحفي بالخرطوم مساء الخميس، عن تشكيلته الحكومية التي كان بارزا فيها تعيين 4 وزيرات.

وأعلن حمدوك أسماء 18 وزيرا وأجّل الإعلان عن وزارتين لمزيد من التشاور، وهذه أبرز الأسماء التي تم الكشف عنها في الحكومة الانتقالية:

- أسماء محمد عبد الله وزارة الخارجية

- إنتصار الزين صغيرون وزارة التعليم العالى

- نصر الدين عبد الباري وزارة العدل

- إبراهيم أحمد البدوي وزارة المالية

- أكرم علي التوم وزارة الصحة

- محمد الأمين التوم وزارة التربية والتعليم

- عادل إبراهيم وزارة الطاقة والتعدين

- ياسر عباس محمد علي وزارة الرى والموارد المائية

- عيسى عثمان شريف وزارة الزراعة

- لينا الشيخ محجوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

- يوسف آدم الضي وزارة الحكم الإتحادى

- عمر مانيس وزارة مجلس الوزراء

- نصر الدين مفرح وزارة الشئون الدينية والأوقاف

- ولاء عصام البوشي وزارة الشباب والرياضة

- مدنى عباس مدني زارة الصناعة والتجارة

- فيصل محمد صالح وزارة الثقافة والإعلام

- الفريق أول جمال عمر وزارة الدفاع

- الفريق شرطة الطريفي إدريس وزارة الداخلية

وقال حمدوك إن التاخر في إعلان التشكيلة الحكومية كان سببه الحرص على تمثيل كافة الأطياف السودانية بما في ذلك المرأة وأقاليم السودان.

وجدد حمدوك التأكيد على أن من أولويات الحكومة المقبلة وقف الحرب وبناء السلام المستدام.

وحسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العكسري وقوى الحرية والتغيير، رأس الحربة في الاحتجاجات، ستشرف الحكومة على فترة انتقالية مدتها 39 شهرا يتناوب على حكمها العسكر ثم المدنيون، على أن تعقبها انتخابات.