إعادة انتخاب ترامب.. تبرعات قياسية

أعلنت حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة أنها جمعت أكثر من 30 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، متفوقا على المرشحين اللذين يتصدران قائمة المرشحين الديموقراطيين معا.

وقالت الحملة في بيان إن قيمة المبالغ النقدية وصلت إلى 40.8 مليون دولار.

وأوضحت أن 99 في المئة من التبرعات هي 200 دولار أو أقل للتبرع الواحد، مشيرة إلى أن متوسط قيمة التبرع هو 34.26 دولارا.

وذكرت وكالة أشيوسييتد برس أن أموال التبرعات التي تصل مرشحي الحزب الديمقراطي تتوزع بين عدد كبير من المرشحين في حين تعاني اللجنة الوطنية الديمقراطية من أعباء الديون.

واستطاع سيناتور فيرمونت الديمقراطي، الذي ترشح في السباق الماضي بيرني ساندرز جمع أكثر من 18 مليون دولار خلال الربع الأول، بينما جمعت السيناتورة كامالا هاريس 12 مليون دولار، أما النائب الديمقراطي السابق بيتو أورورك فتلقت حملته تبرعات بقيمة 9.4 مليون دولار.

وقال مدير الاتصالات في حملة إعادة انتخاب ترامب تيم مورتو في حسابه على تويتر إن المبلغ النقدي الذي تم تحصيله حتى الآن يماثل 21 مرة قيمة المبلغ الذي جمعته حملة إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما في ذلك الوقت عام 2011.

وأوردت شبكة "سي أن أن" أن حملة أوباما جمعت حينها أقل من مليوني دولار.

وقالت وكالة أشوييتد برس إن اللجنة الوطنية الجمهورية، التي تتلقى أيضا التبرعات لصالح ترامب، جمعت حوالي 46 مليون دولار، ليصل إجمالي الأموال التي جمعت لإعادة انتخاب ترامب حتى الآن حوالي 82 مليون دولار، وضعت في البنوك.

وقد أعلن ترامب انطلاق حملة إعادة انتخابه فور تنصيبه رئيسا في عام 2017، على عكس أوباما الذي أطلق حملته في 2011 قبل إجراء الانتخابات في 2012.

وتمكنت حملة إعادة انتخاب أوباما من جمع 720 مليون دولار، بينما تتطلع حملة ترامب إلى تخطي عتبة مليار دولار في 2020.

وقال براد بارسكال، مدير حملة ترامب، في بيان إن الرئيس "في وضع أقوى بكثير في هذه المرحلة من أي رئيس سابق ترشح لإعادة انتخابه".