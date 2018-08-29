حملة إيرانية عالمية لـ'تسميم الإنترنت'

كشف تحقيق لوكالة رويترز عن حملة إيرانية تستهدف مستخدمي الإنترنت في العالم تهدف إلى إعادة هندسة آرائهم وتوجهاتهم من خلال مواقع وصفحات على الإنترنت.

ورصدت رويترز شبكة تبث معلومات وأخبارا بـ11 لغة، يميزها أنها تبث معلومات تتقاطع ضمن سياق محدد، ناهيك عن أن هذه المواقع والصفحات هوية أصحابها غير معلومة بشكل مباشر.

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ويشير تحقيق رويترز إلى وجود 10 مواقع على الأقل والعديد من صفحات التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك، وتويتر، وإنستغرام، ويوتيوب.

وعلى سبيل المثال، رصد التحقيق موقع الاتحاد العالي لوسائل الإعلام الإلكترونية (IUVM) والذي يبث بـ 9 لغات مختلفة، وله حسابات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي كان جزءا من حملات تم وقف صفحاتها على فيسبوك وتويتر وغوغل.

ونشط (IUVM) خلال الفترة الماضية ببث محتوى وسائل إعلام إيرانية وأخرى تتقاطع مصالحها معها، دون الإشارة لمصادر المحتوى والتي كانت غالبا من وكالة الأنباء الإيرانية، ووكالة "فارس" للأنباء، وتلفزيون المنار اللبناني.

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