دبلوماسي سابق ضحية حملة اعتقالات جديدة في مصر

"أسرة السفير معصوم مرزوق أبلغتني الآن بقيام قوة كبيرة من الشرطة بمحاصرة منزله والقبض عليه واقتياده إلى مكان غير معلوم".. هذا ما كتبه المحامي والحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي على صفحته في فيسبوك، معلنا خبر اعتقال مساعد وزير الخارجية المصري السابق والذي كان ضابطا بالجيش أيضا وذلك بعد أسابيع قليلة من مبادرة أطلقها مرزوق تدعو لانتخابات رئاسية مبكرة، ونالت الكثير من النقاش على مدى أيام.

لم تمض إلا ساعات قليلة حتى أعلن المحامي خالد علي ونشطاء آخرون خبر القبض على الخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. وطالب علي بالتوجه إلى منزل سلامة بمدينة السادس من أكتوبر لمؤازرة زوجته غير المصرية التي كانت في انهيار كامل وهي تبلغه الخبر حسب قوله.

بعد خبر اعتقال سلامة بساعة واحدة، أعلن خالد علي وآخرون أيضا خبر اعتقال أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان والمفكر السياسي المعارض الدكتور يحي القزاز، أثناء وجوده بالقصير فى عزاء خالته ظهر الخميس، كما قامت قوات شرطة بتفتيش منزله في منطقة الأندلس بعزبة النخل. وكان القزاز قد طالب برحيل السيسي على صفحته في فيسبوك قبل إعلان خبر اعتقاله بساعات قليلة.

وقال المحامي خالد علي إن مديرية أمن الجيزة ونيابة أمن الدولة تنكران وجود معصوم مرزوق والدكتور رائد سلامة لديهما.

وفي هذه الأثناء أعلن ناشطون مداهمة قوات الأمن منزل الناشط سامح سعودي الذي لم يكن موجودا، فتم القبض على نجليه وزوجته.

وأفرجت قوات الأمن عن الزوجة والطفلين بعد القبض على الناشط، بحسب الصحافي خالد البلشي.