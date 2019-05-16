حملة 'تمشيط' لخلايا داعش في دير الزور

قالت قوات سوريا الديمقراطية الأربعاء إنها بدأت حملة ضد متشددين ينتمون لتنظيم داعش في بلدة الشحيل بمحافظة دير الزور شرق سوريا.

وأفادت القوات التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية في بيان بأنها اعتقلت حتى الآن 20 متشددا وصادرت أسلحة في عملية أمنية في محيط البلدة على الضفة الغربية لنهر الفرات وفي المنطقة الصحراوية منها.

ونشر حساب منسوب للقوات على فيسبوك مقطع فيديو يشير إلى تحركات هذه القوات ضد خلايا داعش:

وقالت القوات في البيان إنها كشف بعض المخابئ ونفقين كان يستخدمهما الإرهابيون لشن الهجمات.

ونفى المتحدث باسم القوات مصطفى بالي مقتل أي مدني في العملية التي قال إنها استهدفت خلية "مهمة" لمتشددي داعش داخل الشحيل.

وألقى باللائمة على الحكومة السورية في تأجيج الاحتجاجات المناهضة لقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية.