حملة ضد الهجرة غير الشرعية.. اسطنبول ترحل 6 آلاف سوري

أعلنت تركيا الجمعة أنها قامت بترحيل قرابة 50 ألف لاجئ، بينهم أكثر من 6 آلاف سوري من إسطنبول منذ إطلاقها حملة ضد الهجرة غير الشرعية، وإعادتهم إلى محافظات كانوا قد تسجلوا فيها.

ونفذت السلطات حملة من يوليو إلى نهاية أكتوبر ضد المهاجرين غير الشرعيين في أكبر المدن التركية والتي تعد مركزا ماليا مهما.

وتستقبل تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري - أي أكثر مما تستقبله أي دولة أخرى - هم من الناحية التقنية تحت "الحماية الموقتة" لأن الحكومة لا تمنحهم وضع لاجئ رسميا.

وبموجب الإجراءات يتعين عليهم البقاء في المحافظة التي قدموا منها، ويمكنهم زيارة مدن أخرى بموجب تصاريح قصيرة الأجل.

وقال مكتب محافظ اسطنبول إن الشرطة أوقفت بين يوليو و أكتوبر 42,888 مهاجرا ورحلتهم إلى المحافظات التي تسجلوا فيها، من دون أن يحدد جنسياتهم.

من جهة ثانية، أضاف أن 6416 سوريا وضعوا في "مراكز استقبال موقتة".

وكان قد أعلن في يوليو أن 547 ألف سوري مسجلون رسميا في اسطنبول، وعدم قبول أي طلبات تسجيل جديدة.

وواجهت تركيا مشكلات اجتماعية محدودة رغم تدفق اللاجئين من جراء النزاع المستمر منذ ثماني سنوات في جارتها الجنوبية.

لكن أزمة اقتصادية فاقمت التوترات، ويقول المحللون إن مسألة اللاجئين ساهمت على الأرجح في الهزيمة المفاجئة للحزب الحاكم في انتخابات بلدية اسطنبول هذا العام.

وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لحل أزمة اللاجئين بإقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا يمكن أن يعودوا، فيما شككت مجموعات مدافعة عن حقوق الانسان في جدوى الخطة.