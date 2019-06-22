حملة وشيكة لتوقيف مهاجرين غير شرعيين

تعد السلطات الأميركية لتوقيف 2000 مهاجر غير شرعي يقيمون في الولايات المتحدة في إطار عائلات، ويمكن أن تنطلق الحملة اعتبارا من الأحد بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الأميركية الجمعة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد تعهد الاثنين بأن تبدأ شرطة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) الأسبوع المقبل عملية طرد "ملايين" المهاجرين غير الشرعيين من دون أن يقدم التفاصيل.

وسرعت تغريدته التحضيرات الجارية منذ أسابيع، وتفيد مصادر لم يكشف عنها نقلتها صحيفة واشنطن بوست وشبكتا إن.بي.سي وسي.ان.ان، أن التوقيفات يمكن أن تبدأ فجر الأحد في نحو ١٠ مدن أميركية كبرى، بما فيها هيوستن وشيكاغو ونيويورك وميامي.

وقد يستهدف المهاجرون الذين يفشلون في حضور جلسات المحكمة أو الذين يتلقون إشعارات بإخلاء البلاد، في منازلهم أو أماكن عملهم.

لكن وسائل الإعلام أوضحت أن وزير الأمن الداخلي بالوكالة كيفين مكالينان متردد في بعض جوانب العملية. وأشار إلى مخاطر تفريق العائلات إذا كان الأطفال في وضع قانوني، ولكن ليس والديهم على سبيل المثال.

وقد جعل الرئيس ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية واحدة من أهداف رئاسته. وفي ربيع 2017، أعلنت إدارته سياسة "عدم التسامح أبدا" على الحدود مع المكسيك، وأدى ذلك إلى فصل مئات العائلات وأثار ردود فعل معارضة حتى في صفوف الجمهوريين. وأمر الرئيس في حزيران/يونيو 2017 بوضع حد لها.

ومنذ ذلك الحين، ازداد تدفق المهاجرين غير الشرعيين مع ارتفاع عدد الأسر والقاصرين الذين يأتون بشكل رئيسي من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور.

وفي أيار/مايو، أوقف أكثر من ١٤٤ ألف مهاجر أو أعيدوا إلى الحدود الجنوبية، في مقابل ما متوسطه ٢٠ آلف مهاجر في الأشهر الأولى من رئاسة ترامب.