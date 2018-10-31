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فيديو.. حمى التماثيل العملاقة تصل للهند

تمثال زعيم الاستقلال الهندي فالابهاي باتيل بولاية جوجارات

رفعت الهند الستار الأربعاء عن أطول تمثال في العالم يبلغ طوله نحو مثلي ارتفاع تمثال الحرية في نيويورك.

تمثال زعيم الاستقلال الهندي فالابهاي باتيل
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تمثال زعيم الاستقلال الهندي فالابهاي باتيل

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​والتمثال لزعيم الاستقلال فالابهاي باتيل وبلغت تكلفته 400 مليون دولار.

وصنع التمثال الذي أطلق عليه اسم "الوحدة" من الصلب والبرونز وطوله 182 مترا.

احتاج التمثال 33 شهرا لتنفيذه
احتاج التمثال 33 شهرا لتنفيذه

ووضع التمثال في ولاية جوجارات موطن رئيس الوزراء الهندي في إطار جهود القوميين الهندوس من أفراد حزبه للاحتفاء من جديد بمن يصفهم الحزب بالزعماء "المنسيين".

صنع التمثال من الصلب والبرونز وطوله 182 مترا
صنع التمثال من الصلب والبرونز وطوله 182 مترا

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي "باتيل أراد للهند أن تكون دولة قوية وحساسة ويقظة ومريحة ونحن نعمل على تحقيق ذلك".

وساعد باتيل في توحيد الولايات الهندية البالغ عددها 562 ولاية عندما كان أول وزير داخلية في البلاد.

بلغت تكاليف إنشاء التمثال 400 مليون دولار
بلغت تكاليف إنشاء التمثال 400 مليون دولار

وجاء تمويل التمثال من الحكومة الاتحادية والشركات الحكومية وغيرها من المؤسسات ونفذته شركة لارسن توبرو للإنشاءات والهندسة خلال 33 شهرا.

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