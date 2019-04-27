حميدتي: لا يمكن حل جهاز الأمن والمخابرات

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي" نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن جهاز الأمن والمخابرات لا يمكن حله.

وأضاف دقلو في كلمة أمام حشد من ضباط وأفراد إدارة العمليات بجهاز الأمن إنه يمكن إعادة هيكلة الجهاز بالقدر الذي يجعله "يركز على مكافحة الإرهاب والجاسوسية ومنع تهريب البشر ومكافحة الفساد وغسيل الأموال".

ودقلو هو رئيس قوات الدعم السريع وهي قوة شبه عسكرية انبثقت عن ميليشيا الجنجويد التي استخدمها البشير للقضاء على الحركات المتمردة غير العربية في دارفور بغرب السودان.

وأضاف دقلو إن قوات الدعم السريع هي جزء من جهاز الأمن.

ودعا دقلو جهاز الأمن إلى المساعدة في الإجراءات التي يقوم بها المجلس لحل الأزمة التي تمر بها البلاد هذه الأيام.

وقال الفريق أمن أبوبكر دمبلاب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني أن إعادة هيكلة الجهاز قد بدأت بالفعل مما يجعله جهازا قوميا ومهنيا واحترافيا.