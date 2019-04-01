حوت نافق يثير غضب وزير إيطالي

أنثى حوت عنبر حامل نفقت على شواطئ ساردينيا الإيطالية وكان نحو 22 كيلوغراما من البلاستيك في معدتها!

لوكا بيتاو رئيس مجموعة "سي مي" المختصة بالحياة البحرية، قال لشبكة "سي أن أن": إن الحوت عثر بداخلها على "أكياس قمامة وشبكات صيد وخيوط وأنابيب ... وأجسام أخرى".

وأضاف "كانت حبلى وعلى الأرجح أجهضت قبل أن تصل الشاطئ... الجنين كان في حالة متقدمة من التحلل".

وأوضح أن سبب نفوق الحوت سيعرف بعد إتمام الفحوص على الجثة. وكان الحوت يبلغ طوله نحو ثمانية أمتار.

وقال وزير البيئة الإيطالي سيرجيو كوستا في تدوينة على موقع "فيسبوك": "هل ما يزال هناك من يقول إن هذه ليست مشاكل مهمة؟ بالنسبة لي هي أولويات".

وأضاف "لقد استخدمنا بأريحية في الماضي تلك الأشياء غير القابلة لإعادة الاستعمال والآن نحن نرى النتائج. بالتأكيد الحيوانات تدفع الثمن الأكبر".

وأوضح كوستا أن بلاده ستكون "من أوائل الدول" التي ستحظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد.