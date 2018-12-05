خارجية تونس تنفي منع الكويت دخول تونسيات

أكد المكلف بالإعلام بوزارة الشؤون الخارجية التونسية، فيصل ضو، الأربعاء أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص منع الكويت منح تصاريح عمل للنساء التونسيات ما دون 40 عاما إلا في حال وجود محرم معهن، لا أساس له من الصحة.

وكانت صحيفة الرأي الكويتية الصادرة الأربعاء كشفت أن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أوقفت منح تصاريح عمل للنساء من الجنسيتين المغربية والتونسية ما دون 40 عاما، إلا في حال وجود محرم معهن.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن "القرار صادر بالتنسيق بين الكويت وكل من المغرب وتونس تلبية لطلبهما"، مشيرة إلى أن "استقدام المغربيات والتونسيات دون الأربعين عاما، مسموح به فقط في حالات محددة كالالتحاق بالزوج أو الأب".



وقال ضو في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الأربعاء إن السلطات الكويتية أكدت أنها "لم تصدر أي تعميم في المجال وأن التونسيات مرحب بهن للعمل في الكويت دون أي شكل من أشكال المنع الذي تم التداول في شأنه".