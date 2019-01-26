قالت أغنيس كالامارد، وهي مسؤولة في الأمم المتحدة تقود تحقيقا دوليا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، السبت إنها قدمت طلبا للسماح بدخول مسرح الجريمة في القنصلية السعودية في إسطنبول وزيارة المملكة.

وأضافت كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، إنها لم تتلق بعد ردا من السلطات السعودية.

وتبدأ كالامارد الاثنين مهمة تستغرق أسبوعا في تركيا بناء على دعوة تلقتها من أنقرة. وكانت قد أعلنت الخميس أن فريقا قانونيا ومختصا بالطب الجنائي يضم ثلاثة خبراء دوليين سيسعى للوقوف على "طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على دول وأفراد" في ما يتعلق بتلك الواقعة.

واغتيل خاشقجي، الذي كان كاتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست ومقيما بالولايات المتحدة، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول حيث كان يسعى للحصول على وثائق لازمة لعقد قرانه.

وتعتقد أجهزة المخابرات الأميركية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بتنفيذ عملية قتل خاشقجي، الذي كان ناقدا لسياسات المملكة، وتقول إن جثته قطعت ونقلت لموقع ما زال مجهولا.

وتنفي الرياض أي ضلوع لولي العهد في الأمر.

وقالت كالامارد في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز "لقد طلبت دخول القنصلية السعودية في إسطنبول وعقد اجتماع مع سفير المملكة العربية السعودية في تركيا".

وأضافت "وسعيت أيضا للحصول على إذن بالقيام بزيارة مماثلة للمملكة العربية السعودية".

ولم ترد البعثة السعودية في جنيف ولا المكتب الإعلامي الحكومي في الرياض على استفسارات رويترز عن التحقيق الدولي.

المصدر: رويترز