خاشقجي.. غوتيريش يدعو لتحقيق 'ذي مصداقية'

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد إلى "تحقيق ذي مصداقية" في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، معتبرا أن هذا "أمر أساسي".

وقال غويتريش ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي على هامش "منتدى الدوحة" الذي يعقد سنويا إن "وجود تحقيق ذي مصداقية، ومعاقبة المذنبين، أمر أساسي".

وذكر الأمين العام أن معلوماته الرئيسية حول هذه القضية يستقيها من الإعلام.

وقتل خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ينتقد فيها السلطات السعودية، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر على أيدي عناصر سعوديين في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وذكرت السلطات السعودية أن خاشقجي قتل بعدما تعرض للتخدير بجرعة كبيرة، ثم قطعت جثته داخل القنصلية، وألقت اللوم في الجريمة على عناصر أمن ومسؤولين في جهاز الاستخبارات.

وطلبت أنقرة من الرياض تسليمها مطلوبين في الجريمة، لكن السعودية رفضت الأمر.