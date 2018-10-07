خاشقجي ليس الأول... قصص الاختفاء الغامض لست شخصيات عربية

جمال خاشقجي حي أم ميت؟ وأين هو الآن؟ ما سر اختفائه؟ هل هناك من يخفيه؟ أسئلة تراود أذهان كثيرين في العالم العربي حول مصير الصحافي السعودي، بعد تصريحات تركية رجحت مقتله في القنصلية السعودية في إسطنبول، وتصريحات سعودية مناقضة نفت أن يكون خاشقجي موجودا في القنصلية أو في المملكة. وكان خاشقجي قد دخل قنصلية بلاده بإسطنبول الثلاثاء الماضي، ولم يظهر منذ ذلك الحين. "الاختفاء الغامض" كان مصير سياسيين وناشطين ومثقفين عرب آخرين، لم تتضح ملابسات اختفائهم رغم مرور عقود، وتنتشر نظريات تحاول تفسير غياب آثارهم، دون أن يتضح ما حدث يقينا. 1- موسى الصدر

​قبل 38 عاما اختفى موسى الصدر، أحد أبرز رجال الدين والساسة اللبنانيين في فترة السبعينيات ومؤسس حركة أمل. وصل إلى ليبيا في 25 آب/أغسطس 1978 برفقة وفد من الساسة لمقابلة الديكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي، بناء على دعوة من الأخير. وفي 31 آب/أغسطس 1978، كانت آخر مرة شوهد فيها الصدر ورفاقه في مطار طرابلس. ووفق شهادات بعض عناصر الأمن الليبي عقب الإطاحة بالقذافي في 2011، فقد كان الاختطاف والقتل مصير الصدر. لا يعرف سبب الاختطاف بدقة، إلا أن البعض يرجح أن يكون القذافي قد اختطفه بتحريض من إيران التي كانت تراه ندا للخميني آنذاك. 2- ناصر السعيد

من أوائل المعارضين السعوديين. فر إلى مصر في عام 1956 بعدما أصدر أمر باعتقاله، بعد مطالبته بدستور جديد للملكة وتنظيم موارد الدولة وضمان حرية الرأي والتعبير. تنقل السعيد من مكان إلى آخر حاملا أفكاره المعارضة، لكن خلال رحلة في بيروت عام 1979 تم اختطاف السعيد والعثور على جثته عقب 30 يوما من اختفائه، فيما تختلف الروايات حول طريقة مقتله. 3- المهدي بن بركة

​سياسي ومعارض مغربي ورئيس حزب الاستقلال، أكبر أحزاب المغرب وقتها، قاد الحركة النضالية من أجل استقلال البلاد، وكان أكبر خصم سياسي للملك الحسن الثاني. اختفى بن بركة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1965 بشمالي فرنسا، بعدما اقتاده شرطيان فرنسيان إلى مسكن بضواحي باريس، بدعوى أنه سيلتقي شخصية مهمة، لكن عقب يومين أعلن شقيقه اختفاءه لدى الشرطة الفرنسية، التي أنكرت آنذاك ضلوعها في القضية. 4- سليم اللوزي صحافي وروائي لبناني ترأس مجلة الحوادث الأسبوعية، عرف بمعارضته للدور السوري في الحرب الأهلية اللبنانية ما دفعه للفرار إلى لندن عام 1975، واتخاذها ملجأ ومنفا اختياريا له، حيث ظل هناك يعارض التدخل السوري. لكن عندما علم اللوزي بوفاة والدته في شباط/فبراير 1980، قرر السفر إلى لبنان، وهناك اختطف من قبل مجهولين على طريق مطار بيروت، وبعد ثمانية أيام وجدت جثته وعليها آثار تعذيب. 5- منصور الكيخيا