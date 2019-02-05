التراجع عن الرسائل.. خاصية جديدة في ميسنجر

أعلنت شركة فيسبوك الثلاثاء إدخال خاصية جديدة على تطبيق ميسنجر تمنح المستخدمين 10 دقائق لحذف أي تعليق يتراجعون عنه بعد إرساله.

وبموجب الخاصية، يتمكن المستقبل أو المجموعة المشاركة في الدردشة من معرفة أن الشخص حذف ما كتبه.

وكتبت الشركة "هل سبق لك أن بعثت رسالة من دون قصد إلى مجموعة الأصدقاء الخطأ أو أخطأت في كتابة الكلمة أو أردت بكل بساطة حذف رسالة في دردشة تشات؟"

وأضافت "ليست الوحيد! اعتبارا من اليوم، نطلق خاصية تسمح لك بحذف رسالتك على ميسنجر بسهولة".

وتملك فيسبوك تطبيقا للرسائل يستخدمه أكثر من مليار شخص.

وأدى الكشف في العام الماضي أن المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زكربورغ كان على ما يبدو قادرا على حذف رسائله المرسلة، إلى ضغط على الشركة لتعمم الميزة حتى يستفيد منها جميع المستخدمين.