خاص بالحرة- مقابلة مع العقيد خالدة الطوال

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العقيد خالدة خلف حنا الطوال واحدة من النساء اللاتي يشغلن أرفع المناصب في الأجهزة الأمنية في الأردن. فهي رئيسة قسم الشرطة النسائية في مديرية الأمن العام التي التحقت بها في عام 1991.

تم تكريمها تقديرا لجهودها في قضايا حساسة بما فيها العمل مع ضحايا العنف المنزلي، والعنف الجنسي والجسدي والاجتماعي. عملت في مديرية الإصلاح والتأهيل للنساء حيث سعت لضمان تطبيق معايير قوانين حقوق الإنسان الدولية في السجون، كما فتحت عيادة خاصة بالنساء. وتشمل جهودها العمل في قضايا اللاجئين والأزمة السورية.