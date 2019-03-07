خاص بالحرة- مقابلة مع 'ماما ماغي'

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ماما ماغي تخلت عن عدة فرص ضمنها لنا المستوى الاجتماعي الرفيع الذي ترعرعت فيه، وقاومت القيود المفروضة على قيادة النساء لتؤسس منظمة "أطفال ستيفان" غير الحكومية والتي تقدم خدماتها لأكثر المناطق القروية ومدن الصفيح في مصر فقرا بغض النظر عن دين أو انتماء أو لون المستفيدين.

تعمل المنظمة المسيحية على توفير المأكل والملبس والتعليم والتوجيه للأطفال، فضلا عن تدريبات للراشدين بينها برنامج لتمكين النساء والشابات.

ساهمت جهودها في تقديم الأسس التعليمية والإنقاذ من دوامة الفقر لعشرات آلاف المصريين.

حازت ماما ماغي الملقبة بـ"أم تيريزا مصر" عدة جوائز مصرية ودولية وتم ترشيحها لجائزة نوبل للسلام. وعملت على تجاوز الضغوط الأسرية والعادات الاجتماعية الممارسة على النساء من طبقتها الاجتماعية لإدماج الفقراء والمنسيين في النظام التعليمي والاقتصاد المصريين.