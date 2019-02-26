خاص للحرة.. العثور على مذكرات لنجيب محفوظ لم تنشر من قبل

كشف الكاتب الصحافي والباحث المصري محمد شعير في تصريح خاص لقناة الحرة عن مذكرات لم تنشر من قبل للأديب المصري الكبير نجيب محفوظ كان قد كتبها في سنوات طفولته.

وكان شعير قد عثر على هذه الأوراق خلال رحلة بحثه في تراث الراحل التي بدأت مع دراسة وكتاب مطول بعنوان "سيرة الرواية المحرمة" يتناول رواية "أولاد حارتنا" وما صاحبها من معارك.

واكتشف شعير كذلك مجموعة قصصية لم تنشر من قبل بعنوان "همس النجوم".

المذكرات الجديدة تمثل مفاجأة كبيرة لمحبي أدب محفوظ لأنه كرر مرارا أنه لن يكتب مذكراته، مكتفيا بكتابه القصصي "أصداء السيرة الذاتية" وحديثين مطولين عن مسيرته الأدبية مع الكاتبين الراحلين جمال الغيطاني ورجاء النقاش.

وفي مؤتمر صحافي يعقد الخميس في نادي دبي للصحافة سيعلن شعير عن التفاصيل الكاملة للمذكرات التي ستنشر حلقات منها في جريدة الرؤية الإماراتية.

وستصدر المذكرات في كتاب يضم دراسة في هذه الأوراق وما تمثله من أهمية خاصة في مسيرته منذ طفولته وصولا إلى حصوله على جائزة نوبل للآداب.

​وكان برنامج "مختلف عليه" على الحرة قد استضاف شعير في حلقة أذيعت الأسبوع الماضي تناولت رواية "أولاد حارتنا"، والجدل الذي أثارته منذ ظهورها على صفحات جريدة الأهرام، وانتهت إلى مواجهة مع الدولة والأزهر أدت إلى منعها من النشر في مصر، وتسببت في اقدام أحد العناصر الإرهابية على محاولة اغتيال الكاتب الراحل.

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