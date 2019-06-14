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واشنطن تملك أدلة بالفيديو على تورط إيران

الدخان يتصاعد من ناقلة نفط تعرضت للهجوم قبالة خليج عمان

قال مراسل الحرة في البيت الأبيض إن واشنطن تملك تسجيلات وأدلة تظهر قاربا إيرانيا وهو يزيل لغما غير منفجر من قرب الناقلة اليابانية التي تعرضت لاعتداء الخميس في بحر عمان.

ونقلت رويترز، من جانبها، عن مسؤول أميركي قال إنه شاهد فيديو يظهر عناصر في الحرس الثوري الإيراني وهم يقتربون من الناقلة ويأخذون اللغم.

وكانت السفينة اليابانية، كوكوكا كوريجيوس، قد غادرت من المساعيد في قطر، والجبيل في السعودية، وكانت تحمل مواد كيميائية تستخدم في عدد من المنتجات.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين لسي ان ان، إن طائرة عسكرية أميركية سجلت في شريط فيديو كامل، حركة قارب إيراني إلى جانب إحدى الناقلتين المنكوبتين وهو يزيل لغما غير متفجر من هيكلها، كما تظهر الصور شخصا على متن القارب الصغير وهو يأخذ اللغم غير المتفجر.

وقام القارب بهذا التحرك حتى بعد أن كانت هناك طائرة أميركية بدون طيار وطائرة من طراز بي 8، موجودتين في الموقع لمدة أربع ساعات.

ويعتقد مسؤولون في البنتاغون أن الإيرانيين كانوا يسعون لاستعادة الأدلة على تورطهم في الهجوم.

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