لاريجاني رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني

أصدر مرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي قرارا الأحد بتعیین آیة الله صادق آملی لاریجانی، رئیسا لمجمع تشخیص مصلحة النظام وأحد فقهاء مجلس صیانة الدستور فی إیران.

وشغل صادق لاريجاني منصب رئيس السلطة القضائية قبل تعيينه رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام، وهو شقيق علي لاريجاني رئيس مجلس النواب الإيراني.

ويأتي تعيين لاريجاني، عقب وفاة محمود هاشمي الشاهرودي، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني السابق، والذي كان أحد أبرز المرشحين المحتملين لخلافة مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي.

ولم يمكث الشاهرودي كثيرا في منصبه الذي تولاه منذ 2017 بعد وفاة هاشمي رفسنجاني، إذ توفي في 25 كانون الأول/ديسمبر.