خبراء أمميون.. مصر تستهدف نشطاء حقوق الإنسان

انتقد 17 خبيرا في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة مصر الجمعة بسبب استخدامها قوانين مكافحة الإرهاب لاحتجاز نشطاء يكافحون من أجل حقوق المرأة وضد الفساد والتعذيب والقتل خارج إطار القضاء.

وذكر بيان مشترك للخبراء أسماء نشطاء اعتقلوا لشهور، وسلط الضوء على قضية المدافعة عن حقوق النساء أمل فتحي.

وقال البيان إن حكما سيصدر بحقها السبت بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم والإرهاب ونشر أخبار كاذبة تتعلق بمساعيها لمناصرة حقوق الإنسان.

وأضاف "نشعر بقلق عميق من طول فترة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب دفاعهم السلمي والمشروع".

ويحقق الخبراء المستقلون في أوضاع حقوق الإنسان ضمن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي اختتم جلسة مدتها ثلاثة أسابيع يوم الجمعة من دون الحديث عن مصر.

وقال الخبراء "الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان مؤشر آخر على أن الحكومة المصرية تتعامل بنهج لا يقبل المعارضة بأي شكل وكثيرا ما تقمعها بذريعة مكافحة الإرهاب".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت منظمة العفو الدولية إن مصر تحولت إلى "سجن مفتوح" في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المصدر: رويترز