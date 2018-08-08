خبراء: إيران قد ترد على العقوبات بحملة قرصنة

حذر خبراء من أن إيران قد تشن هجمات إلكترونية ردا على قيام إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة فرض العقوبات عليها.

ورغم أن التهديدات الإلكترونية ارتفعت وتيرتها منذ إعلان واشنطن في أيار/مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع بين مجموعة الدول الست وطهران عام 2015، توقع خبراء في الأمن السيبراني والاستخبارات أن يشتد هذا التهديد مع الإعلان الأخير عن إعادة فرض العقوبات.

ورغم هذه التحذيرات، أشارت بريسيلا موريوشي، الخبيرة في شركة "ريكوردد فيوتشر"، وهي شركة عالمية رائدة في مجال استخبارات التهديد الإلكتروني، إلى عدم وجود "تهديدات محددة" ، لكنها لفتت إلى "زيادة الأحاديث" المتعلقة بنشاط التهديد الإيراني خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتوقع نورم رول، المدير السابق للشؤون الإيرانية في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، أن تستخدم إيران قواها الإلكترونية ردا على إعادة فرض العقوبات، لكن ليس في شكل هجوم إلكتروني مدمر يؤدي إلى "تفتيت علاقتها المتبقية بأوروبا".

شركة "أكسنتشر سيكيورتي" توقعت أيضا أن تدفع الخطوة الأميركية الأخيرة إيران إلى تكثيف أنشطة التهديد الإلكتروني. وقال جوش راي، المدير في الشركة، إن إيران لديها القدرة على القيام بذلك، وهناك سوابق تاريخية لقيامها بأعمال انتقامية، ودعا إلى أخذ هذه التهديدات على محمل الجد.

ويتزامن هذا التحذير مع تحذير آخر صدر من شركة أي بي إم، التي أعلن باحثون فيها أن هناك برامج خبيثة يمكنها اختراق أفضل أنظمة الحماية الإلكترونية.

وقالت الشركة إن البرامج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تستطيع أن تبقى كامنة حتى الوصول إلى الهدف المحدد ويكون من الصعب إيقافها.

يذكر أنه بدءا من يوم السادس من آب/أغسطس الماضي، أعادت الولايات المتحدة فرض أول حزمة عقوبات اقتصادية على إيران، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، وطالبت المجتمع الدولي الالتزام بهذه العقوبات.

وكان تقرير لمدير هيئة الاستخبارات الوطنية الأميركية دانيال كوتس صدر في شباط/فبراير الماضي قد اعتبر أن إيران (إلى جانب روسيا والصين وكوريا الشمالية) من الدول التي ستشكل "التهديد السيبراني الأكبر للولايات المتحدة خلال العام المقبل".

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