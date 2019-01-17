خبراء: الحاجة ماسة لتغيير النظام الغذائي

أوصى خبراء في التغذية والزراعة والبيئة باتباع نظام غذائي يعتمد على تقليل نسبة اللحوم الحمراء وزيادة نسبة الخضروات والبقوليات.

وقال الخبراء في تقرير صادر عن منظمة EAT ومقرها ستكهولم ونشر في دورية "لانسيت"، إن هناك حاجة عاجلة إلى "تحول كبير في النظام الغذائي" بحلول عام 2050.

ودعوا إلى اعتماد نظام غذائي يعتمد على تناول الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضروات، مع تقليل السكريات والحبوب المكررة مثل الأرز الأبيض والنشويات مثل البطاطا.

وقالوا إن استهلاك اللحوم الحمراء يجب أن يقل بمعدل النصف عالميا، مع مراعاة المناطق، مشيرين إلى أن البلدان الغنية تحتاج إلى تقليل معدلات الاستهلاك بشكل أكبر.

ودعوا أيضا إلى تقليل الجبن والبيض، وقالوا إن تناول فطور يعتمد على المكسرات والفواكه هو أفضل للصحة من تناول البيض.

وأكدوا أن النظام الغذائي الذي يدعون إليه يتمتع بالمرونة التي تجعله مناسبا لجميع الثقافات الغذائية حول العالم.

الباحثت ولتر ويليت في مجال التغذية في جامعة هارفارد الذي شارك في إعاد التقرير، قال إن الخبراء لا يوصون بأن نكون نباتيين، ولكنهم يدعون إلى التقليل من تناول أطعمة معينة.

وتستهدف هذه التوصيات أيضا الحفاظ على البيئة إذ إن الحصول على اللحوم الحمراء يتطلب الاستثمار في الأراضي وتربية الماشية.

يذكر أن الأمم المتحدة قالت في تقرير سابق إن الماشية مسؤولة عن حوالي 15 في المئة من انبعاثات الغاز التي تؤدي إلى تغير المناخ.