خبير في إفريقيا.. فون بيشوب نائبا لمديرة CIA

قرر الرئيس دونالد ترامب تعيين فون بيشوب نائبا لمديرة وكالة الاستخبارات المركزية CIA جينا هاسبل ليخلف الأخيرة في المنصب الذي شغلته بين عامي 2017 و2018.

بيشوب، الذي سيصبح حال تعيينه سابع نائب مدير للوكالة الاستخباراتية، شغل بين عامي 2010 و2011 منصب نائب رئيس مجلس الاستخبارات الوطني إضافة إلى مناصب ومهام متنوعة في الوكالة على مدار ثلاثة عقود.

DNI Coats Statement on Agency Veteran Vaughn F. Bishop Selected to Serve as Deputy Director of CIA https://t.co/PoJ4oATG6n pic.twitter.com/hEKmyTQo0V — Office of the DNI (@ODNIgov) August 2, 2018

وقالت هاسبل في مذكرة لموظفي CIA إن بيشوب "اختيار رائع" للمنصب وإنه "سيمكن كل ضابط بالوكالة من تنفيذ مهامها"، حسبما نقل حساب الوكالة على تويتر الأربعاء.

ومن المتوقع أن يباشر بيشوب مهام منصبه بصفة رسمية خلال الأسابيع المقبلة حيث لا يستلزم المنصب موافقة الكونغرس على تعيين شاغله.

“Vaughn is a superb choice. I cannot express how pleased I am that he has agreed to return to CIA. He will help empower every Agency officer to advance CIA’s mission in concrete and measurable ways,” Director Haspel said in a note to CIA’s workforce. — CIA (@CIA) August 1, 2018

بيشوب التحق بـCIA في 1981 بعد أن عمل سبع سنوات أستاذا مساعدا للعلوم السياسية، مختصا بالشأن الإفريقي، في جامعة إيموري بولاية أتلانتا بين عامي 1974 و1981.

في عام 1981 شاهد بيشوب إعلانا في إحدى الصحف تطلب فيه وكالة الاستخبارات المركزية مرشحين للالتحاق بها ممن لديهم خبرة في التحليل والعلوم السياسية وقرر التقدم لشغل الوظيفة.

منذ ذلك الوقت شغل بيشوب مناصب عدة من بينها قائد لفريق عمل الوكالة في الصومال أوائل التسعينيات، ثم أصبح مديرا لمكتب CIA في إحدى الدول بين عامي 1996 و1999، ولا يزال اسم تلك الدولة مصنفا سريا، وهناك أدار العلاقات مع وكالة "شريكة" بالتركيز على عمليات مكافحة الإرهاب.

أصبح بيشوب بعد ذلك مسؤول التحليل في الوكالة مختصا بإفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة شرق وجنوب شرق آسيا وكذلك أوقيانوسيا.

تقاعد بيشوب في 2011، لكن طلب منه شغل منصب المسؤول عن الرقابة على موضوعية التحليل بالوكالة.

ويقول مايكل موريل، الذي سبق وشغل منصب القائم بأعمال مدير الوكالة في مناسبتين، لشبكة "سي بي أس" الأميركية إن اختيار نائب مدير "له خلفية مهنية في التحليل ... هو إشارة قوية على أهمية استقلالية التحليل لدى مديرة الوكالة وهي إحدى السمات المميزة لـCIA".