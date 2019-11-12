خجول وانفرادي. العثور على الفأر الغزال الفيتنامي بعد عقود من اختفائه

استطاع فريق من العلماء تحديد مكان عيش أصغر الثدييات في العالم، بعد أن اعتقدوا لعقود أن الحيوان انقرض بسبب الصيد المكثف غير المشروع.

وتوصل العلماء إلى أن الفأر الغزال لا يزال يعيش في الجنوب الفيتنامي، حسب ما نشرت المجلة العلمية "نيتشر إيكولجي أند أفالوشن".

والفأر الغزال الفيتنامي هو حيوان صغير بحجم الأرنب، لا يتجاوز وزنه خمسة كيلوغرامات، وكان ضمن قائمة 25 حيوانا مفقودا في البرية.

وضع العلماء كاميرات في المناطق التي قال سكانها أنهم رأوه فيها، لمدة خمسة أشهر وحصلوا على 275 صورة.

ونصبوا كاميرات أخرى في نفس المنطقة، وحصلوا من خلالها مجددا على 1881 صورة الفأر الغزال.

وعلى الرغم من لقبه، فهو ليس بالفأر الغزال.

إنه حيوان خجول وانفرادي، يمشي على حوافه وله نابان صغيران، كما أنه لا يلهو كباقي الحيوانات.

وكان آخر ظهور له قبل 25 عاما، عندما عثر فريق من الباحثين من الفيتنام وروسيا على جثة للحيوان، وقد قتله أحد الصيادين.

وقال أحد العلماء الفيتناميين إن اكتشاف مكان عيشه هو خطوة أولى يجب أن تليها جهود لحمايته من الانقراض.

وينصب الصيادون فخاخا كبيرة في المنطقة لصيده وهو ما تسبب في تراجع أعداده.