Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
منوعات

خدعة بسيطة تنقذ أرواحا على الطريق

ممرات المشاة ثلاثية الأبعاد تنتشر في مزيد من المدن حول العالم

عرض التعليقات

ممرات المشاة.. تلك الخطوط البيضاء على الأسفلت، مصممة لتضمن لعابري الطريق الحماية من السيارات، لكن كثيرا من السائقين يهملونها، فلا يتوقفون ولا يبطئون سرعتهم.

مدن عدة حول العالم، من الولايات المتحدة إلى الهند والصين ونيوزيلندا وأخيرا بريطانيا، توظف الخداع البصري لتجبر السائقين على احترام ممرات المشاة..

الخدعة هي جعل الخطوط البيضاء تبدو كأشكال ثلاثية الأبعاد، وذلك برسم أشكال إضافية مظللة حول الخطوط البيضاء، ما يخلق الانطباع بأن لها عمقا وارتفاعا.

هذه الخدعة البصرية تنتشر لأنها سهلة التنفيذ ورخيصة، ويمكن أن تحمي أرواح المشاة.

ما رأيك في هذه الخدعة؟ وهل تتوقع أن تطبق في مدينتك؟

تعليقات فيسبوك

مقترح

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG