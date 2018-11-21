'خراسان رضوي'.. عاصمة التشدد الإيراني

"موقع الحرة" / كريم مجدي

محافظة "خراسان رضوي" ليست كمثل ثلاثين أخرى في إيران، حيث تحتل مكانة خاصة قد لا تحتلها المدن الرئيسية ومراكز صنع القرار.

المحافظة الواقعة في شمال شرق إيران هي الوحيدة التي يتم انتخاب حاكمها على يد المرشد الأعلى علي خامنئي، ويتمتع فيها إمام الجمعة الذي يعد بمثابة نائب المرشد في المحافظة، والمدعي العام بسلطات واسعة فيما يتعلق بتطبيق القوانين الإسلامية.

وتعود أهمية رضوي خراسان إلى كونها أحد أكبر معاقل التيارات السياسية الأصولية والمحافظة، بالإضافة إلى وقوع مدينة مشهد ذات القيمة الدينية الكبيرة لدى الشيعة داخل حدودها بما في ذلك مراقد ومزارات دينية هامة، أبرزها مرقد الإمام علي بن موسى الرضا.

وحسب تقرير لموقع "راديو فردا" المختص بالشأن الإيراني، فإن التعامل مع الفن والموسيقى والاقتصاد والنساء مختلف تماما في خراسان رضوي عن بقية المحافظات والمدن.

ففي تلك المحافظة لا يمكن تعليق لافتات تحمل صور نساء، كما لا يمكن الترويج لسلع مستوردة من الخارج فيها، كما تمنع فيها أفلام وعروض مسرحية مجازة في بقية المحافظات.

وفيما يتعلق بالنساء، لا تتمع المرأة في خراسان رضوي بقدر كبير من الحرية، إذ لا يمكن للنساء هناك ممارسة أنشطة ترفيهية مثل تسلق الجبال أو التمتع بالسياحة البيئية، إلا بإذن من الزوج أو الأب.

اقتصاد وفن ورياضة

ومنذ العام 2012، تم منع الحفلات الموسيقية في جميع مدن المحافظة بطلب من أحمد علم الهدى، إمام الجمعة بمدينة مشهد، وأمر صادر عن السلطات القضائية، والذي وافقت عليه الحكومة.

وعلى خلاف بقية المحافظات، فقد تم منع أفلام وعروض فنية أجيزت في باقي إيران، كما تم منع ممثلة تدعى باران كوثري من دخول مدينة مشهد، بعد اشتراكها في فيلم "عرق سرد" والذي يحكي الصعوبات التي تواجهها النساء الإيرانيات لدخول المجال الرياضي.