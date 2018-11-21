'خراسان رضوي'.. عاصمة التشدد الإيراني

"موقع الحرة" / كريم مجدي
محافظة "خراسان رضوي" ليست كمثل ثلاثين أخرى في إيران، حيث تحتل مكانة خاصة قد لا تحتلها المدن الرئيسية ومراكز صنع القرار.
المحافظة الواقعة في شمال شرق إيران هي الوحيدة التي يتم انتخاب حاكمها على يد المرشد الأعلى علي خامنئي، ويتمتع فيها إمام الجمعة الذي يعد بمثابة نائب المرشد في المحافظة، والمدعي العام بسلطات واسعة فيما يتعلق بتطبيق القوانين الإسلامية.
وتعود أهمية رضوي خراسان إلى كونها أحد أكبر معاقل التيارات السياسية الأصولية والمحافظة، بالإضافة إلى وقوع مدينة مشهد ذات القيمة الدينية الكبيرة لدى الشيعة داخل حدودها بما في ذلك مراقد ومزارات دينية هامة، أبرزها مرقد الإمام علي بن موسى الرضا.
وحسب تقرير لموقع "راديو فردا" المختص بالشأن الإيراني، فإن التعامل مع الفن والموسيقى والاقتصاد والنساء مختلف تماما في خراسان رضوي عن بقية المحافظات والمدن.
ففي تلك المحافظة لا يمكن تعليق لافتات تحمل صور نساء، كما لا يمكن الترويج لسلع مستوردة من الخارج فيها، كما تمنع فيها أفلام وعروض مسرحية مجازة في بقية المحافظات.
وفيما يتعلق بالنساء، لا تتمع المرأة في خراسان رضوي بقدر كبير من الحرية، إذ لا يمكن للنساء هناك ممارسة أنشطة ترفيهية مثل تسلق الجبال أو التمتع بالسياحة البيئية، إلا بإذن من الزوج أو الأب.
اقتصاد وفن ورياضة
ومنذ العام 2012، تم منع الحفلات الموسيقية في جميع مدن المحافظة بطلب من أحمد علم الهدى، إمام الجمعة بمدينة مشهد، وأمر صادر عن السلطات القضائية، والذي وافقت عليه الحكومة.
وعلى خلاف بقية المحافظات، فقد تم منع أفلام وعروض فنية أجيزت في باقي إيران، كما تم منع ممثلة تدعى باران كوثري من دخول مدينة مشهد، بعد اشتراكها في فيلم "عرق سرد" والذي يحكي الصعوبات التي تواجهها النساء الإيرانيات لدخول المجال الرياضي.
كما منع عرض بعض الأفلام الوثائقية في مشهد، مثل فيلم "دم صبح" والذي يحكي قصص فتيات إيرانيات احتجزن بمركز تأهيل وتهذيب على أطراف طهران عقب ارتكابهن جرائم، بالإضافة إلى فيلم "زنانگی" الذي يحكي يوميات نساء في العاصمة طهران.
ويمنع في محافظة "خراسان رضوى" تعليق ملصقات دعائية لأعمال فنية تحمل صور للنساء، لذلك تم إزالة ملصقات لعرضي "دپوتات" و"چند مسافر" لاحتوائها على صور ممثلات.
كما تمنع قوانين المحافظة عرض إعلانات لمنتجات مستوردة من الخارج داخل مدنها، فيما تمنع بعض الأجهزة الإدارية بالمحافظة استيراد الكثير من السلع من الخارج.
وبسبب أن الكثير من النشاطات الاقتصادية في هذه المحافظة بعيدة عن مراقبة البنك المركزي، فقد انتقد هذا الأمر نواب إيرانيون خلال السنوات الأخيرة، كان من أبرزهم نائب رئيس البرلمان الحالي علي مطهري.
وبحسب تقرير "راديو فردا"، فإنه من النادر رؤية فرق كرة قدم في المحافظة، ويشتهر فريق كرة قدم واحد بالمحافظة بأسرها يدعى "أبو مسلم الخراساني"، والذي تم تغيير اسمه إلى "الدخان الأسود" بطلب من علم الهدى، الذي وصف القائد العباسي الخراساني بأنه كان عدوا للإمام الرضا، أحد أئمة الشيعة الكبار.
'لا يحدث في أي مكان آخر'
وتعد المحافظة معقلا للتيارات السياسية المحافظة والأصولية في إيران، الذين تربطهم علاقات قوية بخامنئي.
وفي عام 2016 وقع هجوم على القنصلية السعودية في مشهد من قبل متظاهرين غاضبين قاموا بتهشيم الأثاث وزجاج النوافذ، احتجاجا على إعدام رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
وتعتبر عقوبة قطع اليد بالنسبة للسارقين مجازة في هذه المحافظة، ففي عام 2015، تم قطع اليد اليمنى والقدم اليسرى لأحد السارقين، بالإضافة إلى قطع يد آخرين لسرقتهم ماشية ومجوهرات.
ولخص رئيس التحرير السابق لصحيفة "خراسان" المحلية ناصر آملي الحياة في المحافظة في مقال نشرته وكالة "إرنا" الرسمية، قائلا إن ما يحدث في خراسان رضوي "لا يحدث في أي مكان آخر داخل إيران".