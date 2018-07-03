'عطشى إيران'.. اعتقال 10 محتجين

اعتقلت السلطات الإيرانية الثلاثاء 10 متظاهرين على خلفية احتجاجات حول أزمة المياه في مدينتي خرمشهر وآبادان.

ووجهت للمتظاهرين تهمتان الأولى "نشر دعوات لإحداث فوضى" و الثانية "إدارة مجموعات على تليغرام تحث على ارتكاب عمليات إرهابية" حسب وكالة ميزان الإخبارية التابعة للسلطة القضائية.

وكانت مظاهرات قد انطلقت في مدينة خرمشهر الإيرانية الجمعة اعتراضا على أزمة المياه التي تواجهها المدينة، واتسعت لمناطق أخرى في محاظفة خوزستان.

ويطالب المتظاهرون بحل لمشكلة ملوحة المياه وتلوثها وتحسين جودتها بالإضافة إلى تخفيف القيود الحكومية لترشيد استهلاك المياه.

وأظهرت مقاطع مصورة مواطنين يحملون عبوات بلاستيكية فارغة لافتات كتبت عليها شعارات معارضة بالعربية والفارسية.

ويعاني سكان مدينتي خرمشهر وآبادان من نقص مياه الشرب حيث يقف المواطنون في صفوف طويلة أمام خزانات المياه منتظرين أدوارهم.