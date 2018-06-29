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خريطة.. مناطق السيطرة في جنوب غرب سورية

الدخان يتصاعد من منطقة في درعا تعرضت لقصف طائرات النظام السوري

المدنيون ربما يتعرضون للحصار والقصف على غرار ما حدث في معركة الغوطة الشرقية، هكذا وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الوضع في محافظة درعا جنوب غرب سورية، محذرا من "كارثة".

فما هي خريطة مناطق السيطرة في جنوب غرب سورية؟ وأين تتمركز القوى المتحاربة في هذه المنطقة الحساسة التي تلاصق حدود الأردن من جهة وإسرائيل من جهة ثانية؟

خريطة توزع القوى المتحاربة في جنوب غرب سورية
خريطة توزع القوى المتحاربة في جنوب غرب سورية

إنسانيا

​المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن أكثر من 120 ألف شخص فروا من ديارهم في منذ بدأت القوات الحكومية هجوما لاستعادة السيطرة على المنطقة الواقعة قرب الحدود مع الأردن.

فما هو حال المدنيين في هذه المناطق؟

سوريون يستقلون جرارا زراعيا وآخرون يستقلون شاحنة هربا من مناطق القصف في جنوب غرب البلاد
سوريون يستقلون جرارا زراعيا وآخرون يستقلون شاحنة هربا من مناطق القصف في جنوب غرب البلاد

أطفال سوريون يستقلون شاحنة خلال النزوح عن ديارهم
أطفال سوريون يستقلون شاحنة خلال النزوح عن ديارهم

رجل يحمل طفلة في منطقة تعرضت لقصف روسي سوري قرب درعا
رجل يحمل طفلة في منطقة تعرضت لقصف روسي سوري قرب درعا

الدخان يتصاعد من منطقة في درعا تعرضت لقصف طائرات النظام السوري
الدخان يتصاعد من منطقة في درعا تعرضت لقصف طائرات النظام السوري

من الحدود الإسرائيلية.. هكذا يبدو مشهد النزوح السوري
من الحدود الإسرائيلية.. هكذا يبدو مشهد النزوح السوري

نازحون يستقلون جرارا زراعيا وشاحنة هربا من مناطق القتال في جنوب غرب سورية.
نازحون يستقلون جرارا زراعيا وشاحنة هربا من مناطق القتال في جنوب غرب سورية.

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