المدنيون ربما يتعرضون للحصار والقصف على غرار ما حدث في معركة الغوطة الشرقية، هكذا وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الوضع في محافظة درعا جنوب غرب سورية، محذرا من "كارثة".

فما هي خريطة مناطق السيطرة في جنوب غرب سورية؟ وأين تتمركز القوى المتحاربة في هذه المنطقة الحساسة التي تلاصق حدود الأردن من جهة وإسرائيل من جهة ثانية؟