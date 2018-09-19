3.4 مليون دجاجة وديك رومي بين خسائر فلورنس

قالت وزارة الزراعة الأميركية الأربعاء إن الإعصار فلورنس تسبب في نفوق نحو 3.4 مليون دجاجة وديك رومي في ولاية نورث كارولينا.

وذكرت محطة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية أن مديرة الشؤون العامة في الوزارة أندريا أشبي قالت إن "هذه الأرقام تتجاوز خسائر الدواجن التي خلفها إعصار ماثيو الذي ضرب ولاية فلوريدا في 2016".

وقالت شركة ساندرسون فارمز، وهي واحدة من أكبر منتجي الدجاج في الولايات المتحدة إنها "فقدت حوالي 1.7 مليون دجاجة نتيجة الإعصار فلورنس".

وحذرت من أن أكثر من ستة ملايين دجاجة أخرى معرضة للخطر "إذا لم يتم الوصول إلى المزارع التي عزلتها مياه الفيضانات".

وضرب الإعصار فلورنس ولايات نورث كارولينا وساوث كارولينا وأجزاء من فرجينيا الأسبوع الماضي وخلف 32 قتيلا وخسائر مادية قدرها خبراء بنحو 17 إلى 22 مليار دولار.