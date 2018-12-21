أغلقت بورصة وول ستريت على هبوط حاد في تعاملات متقلبة الجمعة مع تضرر سوق الأسهم الأميركية.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 50.84 نقطة ليغلق عند 2416.5 نقطة.

واختتم مؤشرا "داو جونز" و"ناسداك" الجمعة أسوأ أسبوع لهما منذ 10 أعوام، في جلسة زادت الخسائر التي راكماها طوال الأسبوع بسبب عوامل عدة أبرزها المخاوف على النمو وخطر إغلاق الإدارات الفدرالية الأميركية والحرب التجارية.

وحسب النتائج المؤقتة لتداولات الجمعة، فقد خسر مؤشر داو جونز الصناعي خلال جلسة التداولات 1.8 في المئة ليغلق على 22 ألفا و437 نقطة، في حين كانت الخسائر أكبر لدى مؤشر ناسداك الذي تغلبت عليه أسهم شركات التكنولوجيا إذ تراجع بنسبة 2.9 في المئة مستقرا عند 6 آلاف و333 نقطة.

وبذلك يكون داو جونز قد خسر هذا الأسبوع 6.8 في المئة من قيمته، في حين بلغت نسبة الخسائر التي راكمها ناسداك منذ الاثنين 8.4 في المئة.