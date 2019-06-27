هذا الجزر مصنوع من لحم

أعلنت سلسلة مطاعم "آربيز" عن فكرة تود فيها التشجيع على تناول الخضار، من خلال تصنيعها باللحوم، لتعلن عن "marrot".

ووفقا للمطعم الأميركية فإن "marrot" لن تتوفر للزبائن بعد، لكن المطعم يعد باحتوائه على 70 في المئة من الجرعة اليومية المطلوبة من فيتامين A.

ويقول جيم تايلور، رئيس التسويق في "آربيز" إن اللحوم المستوحاة من النباتات هي أحدث تقمص لمنح الأميركيين ما يرغبون به، أي لحم شهي ورائع"، وفقا لما ذكره لموقع "C-NET"

جزر "marrot" هو جزء من سلسلة أطباق "megetables"، وهو مصنوع من لحم الديك الرومي بشكل جزر ويسلق لساعة ثم يلف في مسحوق عصير الجزر وشراب القيقب، ثم يخبز في الفرن لساعة أخرى، أما الجزء الأخضر الظاهر في الصورة فهي الخضار الوحيدة في الطبق، وهو ببساطة بقدونس.

وقد انتشر استخدام الخضار بدل اللحوم، ويقول تايلور إن 90 في المئة من الأميركيين لا يتناولون الخضار، لذا فإن الشركة قررت عكس الأمر لتجربة الخضار اللحمية.