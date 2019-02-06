حالة الاتحاد بعيون مغردين

تفاعل مغردون مع ردود فعل بعض الحاضرين خلال خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء.

ورد بعض أعضاء الحزب الديمقراطي على نقاط ذكرها الرئيس ترامب في خطابه في تغريدات مختلفة على تويتر.

وغردت عضوة مجلس النواب الديمقراطية إلهان عمر في اللحظة التي أشار ترامب فيها إلى الطفلة غرايس (10) أعوام، التي نجحت في محاربة السرطان. وقالت " إن استخدام معاناة مجموعة لتبرير وضع أطفال مجموعة أخرى في أقفاص الحجز لا يعبر عن وحدة، أنما هي تعبير عن سياسات الانقسام والقهر والكراهية التي بنى علها الفرد ـ 1 مهنته السياسية عليها".

وتداول الباحث جيمس زغبي صورة للنائبة عمر وهي تشعر بالحزن بسبب ما قاله الرئيس ترامب عن المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا أنه لا يجب اعتبار أي إنسان غير شرعي، ومشيرا أن والده كان لاجئا غير شرعيا في عشرينيات القرن الماضي.

ونشر مغرد أخر صورة كل من النائبة رشيدة طليب وعضوة الكونغرس الكسندريا أوكاسيو كورتيز ترتديان صورة جاكلين رومسي إحدى الأطفال الذين ماتوا في مكان احتجاز للمهاجرين على الحدود.

ونشرت وكالة رويترز صورا لردود فعل رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي خلال إلقاء ترامب لخطاب حالة الاتحاد.

وهذه مقطع فيديو قصير تصفق فيه بيلوسي لترامب عندما تحدث عن ضرورة وقف "السياسيات الانتقامية".

كما نشر حساب رويترز على تويتر صورة للسناتور بيرني ساندرز خلال إلقاء ترامب للخطاب وبدا عليه التجهم.

وأعاد مغرد ​نشر صورة يظهر فيها الطفل جوشوا ترامب الذي دعي لحضورر خطاب حالة الاتحاد، وهو نائم.